Марина Гаращенко: Нагрузка на систему здравоохранения остаётся серьёзной

23:05, 21 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время остаётся серьёзной. Об этом шла речь на традиционном совещании, посвящённом эпидемиологической обстановке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Число коек, задействованных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, увеличено до 775. Перепрофилирована Псковская межрайонная больница. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подчеркнула, что стационар загружен почти полностью. Все пациенты, которые находятся в тяжёлом состоянии, не были привиты, отметила она.

Напомним, темпы распространения COVID-19 в регионе снизились.