10 пациентов в крайне тяжёлом состоянии поступили в псковскую инфекционку за день
За сегодняшний день из 50 поступивших пациентов с коронавирусом 10 – в тяжёлом состоянии. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
По словам врача, в основном в тяжёлом состоянии поступают пациенты, которые долго не обращались за медицинской помощью. Тяжёлое течение вируса отмечается также у непривитых пациентов.
Напомним, ежедневно в Псковскую инфекционку поступает около 50 человек.
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