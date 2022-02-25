10 пациентов в крайне тяжёлом состоянии поступили в псковскую инфекционку за день

16:30, 25 февраля 2022, ПАИ

За сегодняшний день из 50 поступивших пациентов с коронавирусом 10 – в тяжёлом состоянии. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

По словам врача, в основном в тяжёлом состоянии поступают пациенты, которые долго не обращались за медицинской помощью. Тяжёлое течение вируса отмечается также у непривитых пациентов.

Напомним, ежедневно в Псковскую инфекционку поступает около 50 человек.