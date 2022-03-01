Режим работы светофоров на двух перекрёстках Пскова изменится из-за реконструкции Троицкого моста
Режим работы светофоров на двух перекрёстках Пскова изменится из-за реконструкции Троицкого моста, сообщил в своём telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.
«Как я и говорил, будем в ручном режиме перенастраивать движение города в связи с закрытием Троицкого моста. Дал поручение УГХ перенастроить светофор на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. В связи с увеличением потока автомобилей сделаем задержку на светофоре по улице Некрасова со стороны улицы Карла Маркса», - уточнил Борис Елкин.
Маршруты псковских автобусов в обход Троицкого моста ищите в инфографике. Движение по обновленному мосту намерены запустить уже в ноябре.
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Режим работы светофоров на двух перекрёстках Пскова изменится из-за реконструкции Троицкого моста
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