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Общество

240 животных пристроила псковская «Зоозащита» в 2021 году

За 2021 год приют «Лесопилка» в Пскове принял 271 животное, в том числе 85 взрослых собак, 94 щенка и 92 кошки. Об этом сообщается в группе областной общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Переданы новым хозяевам 67 взрослых собак, 111 щенков и 62 кошки. Старым хозяевам вернули 10 потерянных животных. Итого зоозащитникам удалось пристроить 240 животных. «В прошлом году были совершенно сказочные пристройства! Собаки, которые прожили в приюте по 5-6 лет, старички-коты без каких-либо надежд на новый дом уехали домой. Белка, Шерлок, Витек, Носик, слепая Мила, Барсук, Лешка и даже солнечный Степашка успел пожить настоящим домашним любимцем», - поделились зоозащитники.

Также в приюте стерилизовали 249 кошек и 114 собак (всего 363 животных). Благодаря субсидии волонтеры смогли чипировать не только своих приютских животных, но и 77 четвероногих, у которых есть хозяева.

В школах города проведено 16 «уроков доброты», также проходят экскурсии для школьников, студентов, волонтеров в приют. Были организованы тренировки с кинологами, весь прошлый год собаки получали навыки послушания, умения вести себя в городе, на прогулке.

В 2021 году «Зоозащита» продолжила поддерживать приюты и передержки, находящиеся в области — в Середке, Голубово, Плюссе. Им передавались продукты, медикаменты, посуда. Также волонтеры делились медикаментами и едой с частными кошачьими передержками.

«В прошлом году мы не потеряли ни одно животное из-за жары или холода. Для этого были мобилизованы все силы и возможности сотрудников приюта», - добавили в «Зоозащите». Выхожены, поставлены на ноги крайне тяжелые животные, в том числе кошки из сахарных мешков. Ежедневно получают уход животные-старички и больные подопечные «Лесопилки».

Более того, в прошлом году «Зоозащита» получила участок под новый приют. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных за помощь приюту, моральную и материальную поддержку.

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