Чистота и атмосфера: почему Псков выбрали для съемок фильма «Я читаю»

21:49, 02 марта 2022, ПАИ

Почему Псков выбрали для съемок фильма «Я читаю», рассказала режиссер-постановщик ленты Ольга Акатьева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 Небо».

До января 2022 года она ни разу не бывала в Пскове. «И тут, когда выбирали город для съемок (было несколько претендентов), в числе прочих решили посмотреть Псков», - отметила Ольга Акатьев. По её словам, в самый первый визит участникам съёмок очень понравился город, «который зимой выглядел просторным, чистым, с очень правильной атмосферой, которую мы и искали». «Мы, не задумываясь, через неделю прилетели со всеми остальным специалистами и выбирали конкретные объекты», - добавила режиссер.

Что касается школы № 1 им. Л. М. Поземского, заметила она, таких учреждений в России немного. «С точки зрения кино это исключительное пространство. В самом здании есть история, которая насчитывает больше 100 лет», - подчеркнула режиссёр. Она констатировала, что в школе очень бережно относятся к тому, что осталось в наследство. Директора учреждения Ирину Ломонову она назвала не только «киношной мамой», но и абсолютной хозяйкой школы, забота и любовь которой чувствуются в каждом уголке.

Еще одно приятное наблюдение съемочной группы — во время первого визита в школу каждый первый ученик с ними поздоровался. «Это произвело неизгладимое впечатление не только на меня, но и на всех», - поделилась Ольга Акатьева. Также съёмочной группе понравилась детская музыкальная школа №1 им. Н.А. Римского-Корсакова. Режиссер поблагодарила гостеприимный город.

Над созданием полнометражного художественного фильма «Я читаю» работает кинокомпания «Окапи продакшн». Сценарий фильма, написанный Марией Суворовой, стал победителем конкурса Минкультуры России в категории «детское кино», абсолютным победителем конкурса киносценариев Минпросвещения России, а также получил экспертную поддержку Ассоциации дислексии России. В съемках принимали участие известные актеры: Евгений Гришковец, Нина Усатова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова и Евгений Стычкин.

Псковская область неоднократно становилась местом для создания как художественных, так и документальных фильмов. В последние годы в регионе сняты такие известные киноленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», «Учености плоды», «Плакать нельзя» и ряд других. По инициативе губернатора в регионе запущена система рибейтов, которая позволяет на конкурсной основе оказать региональную поддержку кинематографистам, работающим на территории региона. На текущий год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.