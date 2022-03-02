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Культура

Режиссёр Ольга Акатьева поблагодарила администрацию Псковской области за поддержку

Режиссёр-постановщик фильма «Я читаю» Ольга Акатьева поблагодарила администрацию Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова за организационную поддержку. «Административное содействие, которое они нам оказали, очень ценно», — заявила она в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».

По словам режиссёра, оказавшись в малознакомом городе, съёмочная группа могла столкнуться с большим количеством производственных проблем. «Поэтому большое спасибо, что нам помогли», — сказала Ольга Акатьева.

Почему Псков выбрали для съёмок картины, читайте здесь. Работа над фильмом продолжится летом. В съёмках принимали участие известные актёры: Евгений Гришковец, Нина Усатова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова и Евгений Стычкин.

Над созданием полнометражного художественного фильма «Я читаю» работает кинокомпания «Окапи продакшн». Сценарий фильма, написанный Марией Суворовой, стал победителем конкурса Минкультуры России в категории «Детское кино», абсолютным победителем конкурса киносценариев Минпросвещения России, а также получил экспертную поддержку Ассоциации дислексии России.

Псковская область неоднократно становилась местом создания как художественных, так и документальных фильмов. В последние годы в регионе сняты такие известные киноленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», «Учёности плоды», «Плакать нельзя» и ряд других. По инициативе губернатора в регионе запущена система ребейтов, которая позволяет на конкурсной основе оказать региональную поддержку кинематографистам, работающим на территории региона. На текущий год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

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