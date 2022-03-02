Съёмки фильма «Я читаю» продолжатся в Пскове летом

22:41, 02 марта 2022, ПАИ

Съёмочная группа фильма «Я читаю» вернётся в Псков летом. Об этом сообщила режиссёр-постановщик ленты Ольга Акатьева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».

«Основная история — взаимоотношений учителя со своим 9-м классом — будет сниматься в августе, когда школа свободна от учеников», – уточнила режиссёр. По её словам, это нужно, чтобы не доставлять никаких неудобств школьникам. Съёмочная группа планирует провести в Пскове несколько недель. Тем более сама киноистория начинается летом, заметила Ольга Акатьева.

В Пскове уже сняли зимние эпизоды картины — «флешбеки», когда главный герой вспоминает, как сам учился в школе. Летом актёр Сергей Новосад, который играет главного героя, приедет в Псков в роли учителя.

Почему Псков выбрали для съёмок картины, читайте здесь.

Над созданием полнометражного художественного фильма «Я читаю» работает кинокомпания «Окапи продакшн». Сценарий фильма, написанный Марией Суворовой, стал победителем конкурса Минкультуры России в категории «Детское кино», абсолютным победителем конкурса киносценариев Минпросвещения России, а также получил экспертную поддержку Ассоциации дислексии России. В съёмках принимали участие известные актёры: Евгений Гришковец, Нина Усатова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова и Евгений Стычкин.

Псковская область неоднократно становилась местом создания как художественных, так и документальных фильмов. В последние годы в регионе сняты такие известные киноленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», «Учёности плоды», «Плакать нельзя» и ряд других. По инициативе губернатора в регионе запущена система ребейтов, которая позволяет на конкурсной основе оказать региональную поддержку кинематографистам, работающим на территории региона. На текущий год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.