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Контактная выставка кошек в Пскове продолжает работать незаконно

Организаторы выставки кошек «Страна Мурляндия», которая открылась в ТРЦ «Акваполис» в Пскове 13 июля, нарушили согласованные с Россельхознадзором сроки проведения мероприятия.

14 июля Псковское агентство информации направило в Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору запрос, касающийся законности проведения выставки. В ответе ведомства говорится, что согласована к проведению кратковременная выставка животных - «мероприятие по демонстрации животных, основными целями которого являются культурно-просветительные цели, обмен опытом, проведение зоотехнических и селекционных мероприятий, а также поиск потенциальных владельцев для домашних животных».

«Россельхознадзор согласовал маршрут перемещения 33 кошек из Соснового Бора Ленинградской области в Псков в ТРК «Акваполис» для проведения четырёхдневной выставки с 13 по 16 июля 2022 года с учетом выполнения всех нормативных требований», - подчеркнули в ведомстве. Таким образом, работа выставки была законной только в указанный период в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» и по согласованному маршруту перемещения животных.

20 июля, "Мурляндия" в "Акваполисе"

При этом читатели ПАИ сообщают, что 20 июля выставка продолжила свою работу. Возле входа есть люди, за баннерами слышны детские голоса. 18 и 19 июля «Мурляндия» была «закрыта по техническим причинам» - такой ответ дали организаторы в соцсети «ВКонтакте». Судя по рекламным баннерам, владельцы выставки намерены работать в Пскове до 7 августа. 

Такой ответ дали организаторы выставки в понедельник, 18 июля

Ранее корреспондент ПАИ побывала на выставке под видом обычного посетителя и выяснила, что скрывается за милым названием и соблюдаются ли права усатых «работников». Ветслужба нашла в работе контактной выставки нарушения. Заводчица заподозрила наличие заболевания у одной из кошек в «Мурляндии», а псковичка возмутилась происходящим на выставке. 

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Контактная выставка кошек в Пскове продолжает работать незаконно

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