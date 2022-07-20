За год более 10 тысяч потенциальных доноров костного мозга получили письма от «Почты России»

11:58, 19 июля 2022, ПАИ

Письма от «Почты России» за год получили более 10 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Об этом рассказала директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Евгения Лобачёва во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля.

Псковская область не в лидерах, среди псковичей было лишь около 40 заявок. «Есть куда расти», - отметила спикер. Больше всего заявок поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ), «Почта России» и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве, которое облегчит донорам вступление в регистр. О том, как стать донором костного мозга удалённо, читайте здесь.