Великолучанка стала донором костного мозга
В Великих Луках женщина стала донором костного мозга. Об этом рассказала директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Евгения Лобачёва во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля.
Через два года у великолучанки будет возможность встретиться с пациентом.
«И в сентябре планируется провести встречи такие, в сентябре будет такая встреча в Москве. И там будет как раз донор из Великих Лук», - добавила Евгения Лобачёва.
Ранее сообщалось, что стать спящим донором костного мозга псковичи могут удалённо. За год более 10 тысяч потенциальных доноров костного мозга получили письма от «Почты России».
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