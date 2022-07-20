Великолучанка стала донором костного мозга

12:02, 19 июля 2022, ПАИ

В Великих Луках женщина стала донором костного мозга. Об этом рассказала директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Евгения Лобачёва во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля.

Через два года у великолучанки будет возможность встретиться с пациентом.

«И в сентябре планируется провести встречи такие, в сентябре будет такая встреча в Москве. И там будет как раз донор из Великих Лук», - добавила Евгения Лобачёва.

Ранее сообщалось, что стать спящим донором костного мозга псковичи могут удалённо. За год более 10 тысяч потенциальных доноров костного мозга получили письма от «Почты России».