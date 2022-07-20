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Общество

В Псковской области растет число заражений коронавирусом среди детей

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали у детей в возрасте до 6 лет, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

При сравнении показателей заболеваемости COVID-19 по возрастам отмечено, что наибольшие показатели регистрируются среди детей: в возрастных группах до 1 года – 100,6 на 100 тысяч человек, от 1 года до 6 лет – 38,9 на 100 тысяч человек. Среди людей 65 лет и старше на 100 тысяч псковичей приходится 32,5 случая заражения, а среди граждан 50-64 лет – 24,8 на 100 т. н.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости в возрастных группах от 1 года до 6 лет (на 14 случаев) и от 30 до 49 лет (на 6 случаев).

От общего числа случаев, зарегистрированных за неделю, наибольший удельный вес приходится на возрастные группы: 65 лет и старше – 28,4 %, 50-64 года –24,6 %, дети до 17 лет – 22,4 %.

В целом за минувшую неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась на 3,1 % и составила 21,60 на 100 тыс. населения.

19 июля в России у пяти заболевших коронавирусом выявили новый штамм коронавируса кентавр. Болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет. Иммунолог Николай Крючков заявил, что новый подвид омикрона более заразный, чем предыдущие.

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