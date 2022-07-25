Порядка 20 псковичей находятся в Сочи, где был объявлен режим ЧС

10:34, 25 июля 2022, ПАИ

Порядка 20 псковичей находятся в Сочи, где на выходных объявили режим чрезвычайной ситуации из-за погоды. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала председатель туризма и отельеров Светлана Баранова. Она отметила, что возвратов туров в Сочи пока ещё не поступало, на этой неделе планируется вылет ещё четырёх жителей Пскова.

Напомним, что вечером 23 июля в Сочи прошли залповые ливни. За сутки выпало 90 % осадков, что вызвало подтопления стратегически важных насосных станций. Также фиксировались сходы селевых потоков. К вечеру 24 июля ситуация стабилизировалась.