Глава Новоржевского района предстанет перед судом за дискредитацию российской армии

12:01, 26 июля 2022, ПАИ

1 августа Пушкиногорский районный суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении главы Новоржевского района Софьи Пугачевой по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

УМВД России по Псковской области в отношении Софьи Пугачевой составило протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил России). Основания возбуждения дела об административном правонарушении — действия, выразившиеся в распоряжении снять символы Z и V с окон районного Дома культуры.

Напомним, что в июне Софья Пугачева запретила детям украшать окна районного Дома культуры буквами Z и V. Решение было мотивировано главой муниципалитета тем, что «подобное украшение окон нарушает требования о порядке использования муниципального имущества, которое должно предоставляться в равной степени для всех политических партий, для всех общественных мнений». В ходе сессии районного Собрания депутаты Новоржевского района приняли решение обратиться в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что глава Новоржевского района Софья Пугачёва не надела георгиевскую ленту 9 Мая на торжественных мероприятиях в честь 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.