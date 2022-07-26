Наталья Павлова дала рекомендации родственникам пациентов с рассеянным склерозом

16:32, 26 июля 2022, ПАИ

Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-невролог комитета по здравоохранению Псковской области Наталья Павлова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 июля рассказала, что делать родственникам пациентов, которые страдают рассеянным склерозом.

Врач призвала родственников поддерживать пациентов эмоционально, не делать из ребёнка больного и не напоминать постоянно о болезни.

Если пациент уже взрослый, то нужен контроль, поскольку не все ответственные и зачастую могут забрасывать терапию.

Напомним, что симптомы могут быть разнообразными: помимо онемения, головокружения со рвотой, характерна неустойчивость при ходьбе, ослабевание рук или ног, нарушение мочеиспускания. Наталья Павлова подчеркнула, что симптомы могут сочетаться между собой. На каждый симптом, который держится больше суток, нужно обращать внимание. Предикторами болезни также являются курение и недостаток витамина D.

Около 500 жителей Псковской области страдают рассеянным склерозом. Ранее псковский врач назвала симптомы рассеянного склероза.