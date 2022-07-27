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Общество

Минздрав: Первый компонент «Спутника V» подходит для ревакцинации

Первым компонентом вакцины «Спутник V» можно делать ревакцинацию, поскольку он идентичен «Спутнику Лайт», который изначально был предназначен для переболевших COVID-19 граждан, а также для повторной вакцинации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

По его словам, в регионах достаточно запасов двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Как отметил эксперт, для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двухкратное введение вакцины – первого и второго компонентов, как и при первичной вакцинации, что позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета.

«Гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более шести месяцев назад, несмотря на, как правило, более лёгкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами, сегодня рекомендовано пройти ревакцинацию. Это особенно важно с учётом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации», – уточнил Чуланов.

Ранее сообщалось, что за неделю с 18 по 24 июля в Псковской области заболеваемость коронавирусом выросла на 31,3 %. В частности, фиксируется рост заболеваемости коронавирусом среди граждан старше 65 лет. За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразилось 35 человек, выздоровело 25 пациентов. На данный момент в регионе коронавирусом болеет 309 человек.

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