Из-за непогоды ГИБДД просит псковичей быть особенно внимательными на дороге
УГИБДД УМВД России по Псковской области в своём Telegram-канале призывает водителей быть внимательными из-за нестабильной погоды.
Погодные условия увеличивают вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые требуют от водителей незамедлительного принятия соответствующих решений. Водителей призывают соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию.
Напомним, дожди и 23 градуса тепла прогнозируются в Псковской области 28 июля. Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня. Прогноз погоды на начало августа дали псковские метеорологи.
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