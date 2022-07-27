Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря закрыли на время дождей

15:08, 27 июля 2022, ПАИ

При дождливой погоде Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря закрыт, сообщили в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

В музее отметили, что влажность разрушает фрески, и призвали туристов учитывать этот факт при планировании экскурсионной программы.

При отсутствии дождей Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Касса работает до 17:30. Последний вторник месяца - санитарный день.

Альтернативой может стать посещение экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», на которой представлены экспонаты из Поганкиных палат, находящихся сейчас на реставрации.

Из-за непогоды ГИБДД просит псковичей быть особенно внимательными на дороге. Напомним, дожди и 23 градуса тепла прогнозируются в Псковской области 28 июля. Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня. Прогноз погоды на начало августа дали псковские метеорологи.