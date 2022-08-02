Константин Болотин впервые вошёл в топ-30 регионального медиарейтинга

12:34, 02 августа 2022, ПАИ

В июле в топ-30 регионального медиарейтинга впервые вошёл депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия Псков «Горводоканал» Константин Болотин, заняв 29-е место с медиаиндексом 342. Рейтинг на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» составила «Псковская правда».

Резкому росту своей медийности депутат обязан приближающимся выборам. В июле СМИ рассказывали о том, как Константин Болотин помог жителям своего округа посадить деревья, открыл новую канализационно-насосную станцию, проконтролировал ремонт школы и так далее и тому подобное.

Ранее сообщалось, что медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области обновился на треть. И. п. главы Пскова Сергей Гаврилов в июле поставил рекорд, поднявшись сразу на 22 строчки в региональном медиарейтинге. Митрополит Псковский и Порховский Тихон занял третью строчку в федеральном медиарейтинге.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».