Месячная норма осадков уже выпала в Пскове в августе

09:28, 08 августа 2022, ПАИ

Месячная норма осадков уже выпала в Пскове в августе. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в прямом эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 8 августа.

«В августе в Пскове уже выпала норма — 26 миллиметров за этот месяц. Это было благодаря тому ливню, который был на днях», — сказала Тала Нещадимова.

Напомним, 6 августа в Псковской области прошли ливни. Так, в Пскове затопило Ольгинскую набережную и цокольный этаж Поганкиных палат.