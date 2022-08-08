Тала Нещадимова: Смерчей и ураганов мы не ждём
Смерчей и ураганов в Псковской области не ожидается. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в прямом эфире очередного выпуска программы «Псковский телеграм Online» 8 августа.
«Смерчей и ураганов не ждём, — отметила Тала Нещадимова. — Мы пока не прогнозируем дожди, но могут быть небольшие капельки. А 21 и 23 августа мы ждём хорошую погоду».
Напомним, 6 августа в Псковской области прошли ливни. Так, в Пскове затопило Ольгинскую набережную и цокольный этаж Поганкиных палат.
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