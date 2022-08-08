Последствия субботнего ливня в Пскове были оперативно устранены к вечеру
Последствия ливня в Пскове, который прошел в субботу, 6 августа, были оперативно устранены. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.
По его словам, о предстоящем ливне было известно заранее и в пятницу было проведено совещание. Он также рассказал, что подтоплены были и набережная реки Великой, и целый ряд улиц, в том числе Некрасова, Текстильная, Советская. Для устранения последствий непогоды была подключена техника для откачки воды, были задействованы специальные организации по очистке ливневых колодцев от мусора, который туда несли потоки воды с улиц.
«Уже к вечеру субботы в городе последствий ливня не было», - подчеркнул Александр Грацкий.
Напомним, 6 августа в Псковской области прошли ливни. Так, в Пскове затопило Ольгинскую набережную и цокольный этаж Поганкиных палат. По словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, благодаря этому ливню уже выпала месячная норма осадков за текущий месяц.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Ветераны Псковского филиала Академии ФСИН России обратились с напутственными словами к первокурсникам
Лучших футболистов среди первокурсников отобрали в Псковском филиале Академии ФСИН России
Более 500 раз пытались пронести запрещенные предметы в здания судов Псковской области за первое полугодие 2022 года
Константин Могилевский рассказал о проектах РИО и фонда «История Отечества» в Псковской области