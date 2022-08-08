Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Последствия субботнего ливня в Пскове были оперативно устранены к вечеру

Последствия ливня в Пскове, который прошел в субботу, 6 августа, были оперативно устранены. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

По его словам, о предстоящем ливне было известно заранее и в пятницу было проведено совещание. Он также рассказал, что подтоплены были и набережная реки Великой, и целый ряд улиц, в том числе Некрасова, Текстильная, Советская. Для устранения последствий непогоды была подключена техника для откачки воды, были задействованы специальные организации по очистке ливневых колодцев от мусора, который туда несли потоки воды с улиц.

«Уже к вечеру субботы в городе последствий ливня не было», - подчеркнул Александр Грацкий.

Напомним, 6 августа в Псковской области прошли ливни. Так, в Пскове затопило Ольгинскую набережную и цокольный этаж Поганкиных палат. По словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, благодаря этому ливню уже выпала месячная норма осадков за текущий месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 августа 2022

Ветераны Псковского филиала Академии ФСИН России обратились с напутственными словами к первокурсникам
08 августа 2022

ЦБ РФ понизил курс доллара на 9 августа до 60,32 рубля
08 августа 2022

Лучших футболистов среди первокурсников отобрали в Псковском филиале Академии ФСИН России
08 августа 2022

Более 500 раз пытались пронести запрещенные предметы в здания судов Псковской области за первое полугодие 2022 года

08 августа 2022

Псковичи могут сыграть в онлайн-квест «Играем с Пушкиным!»

08 августа 2022

РЖД: Погрузка в Псковской области за семь месяцев 2022 года выросла на 19%
08 августа 2022

Константин Могилевский рассказал о проектах РИО и фонда «История Отечества» в Псковской области
08 августа 2022

Константин Могилевский встретится с участниками Исторической школы, которая открывается в Печорах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...