Последствия субботнего ливня в Пскове были оперативно устранены к вечеру

15:39, 08 августа 2022, ПАИ

Последствия ливня в Пскове, который прошел в субботу, 6 августа, были оперативно устранены. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

По его словам, о предстоящем ливне было известно заранее и в пятницу было проведено совещание. Он также рассказал, что подтоплены были и набережная реки Великой, и целый ряд улиц, в том числе Некрасова, Текстильная, Советская. Для устранения последствий непогоды была подключена техника для откачки воды, были задействованы специальные организации по очистке ливневых колодцев от мусора, который туда несли потоки воды с улиц.

«Уже к вечеру субботы в городе последствий ливня не было», - подчеркнул Александр Грацкий.

Напомним, 6 августа в Псковской области прошли ливни. Так, в Пскове затопило Ольгинскую набережную и цокольный этаж Поганкиных палат. По словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, благодаря этому ливню уже выпала месячная норма осадков за текущий месяц.