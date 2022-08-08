Суд отказал «Яблоку» в регистрации кандидатов-одномандатников на выборах в Псковскую гордуму

17:26, 08 августа 2022, ПАИ

Псковским городским судом рассмотрен иск регионального отделения «Яблока» и 14 кандидатов в депутаты Псковской гордумы от этой партии об оспаривании решения ТИК города Пскова об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты по одномандатным округам, а также обязании устранить допущенные нарушения путем заверения списка и регистрации кандидатов.

По итогам рассмотрения дела в удовлетворении исковых требований истцам отказано, оснований к признанию оспариваемого решения незаконным судом не усмотрено. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что ранее партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение стругокрасненской и великолукской ТИК об отказе в заверении списка кандидатов.