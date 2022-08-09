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Происшествия

ВСУ обстреляли снарядами НАТО село в Бериславском районе Херсонщины

Фото из Telegram-канала «Берислав. Новости»

Село Максима Горького Бериславского района Херсонской области подверглось артиллерийскому удару гаубицами М-777 американского производства, сообщает Telegram-канал «Берислав. Новости».

Обстрел села произошёл около 22:30 8 августа. По населённому пункту стреляли Вооружённые силы Украины.

«Повреждена исключительно мирная инфраструктура села: сельская больница, библиотека, центральный магазин, сельский совет, около пяти жилых домов. В сельсовет было прямое попадание, к сожалению, здание восстановлению не подлежит», – говорится в сообщении.

Глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк экстренно выехал на место происшествия, чтобы оперативно организовать мероприятия по ликвидации последствий удара ВСУ: речь идёт об оценке ущерба после обстрела, восстановлении энергоснабжения, завозе стройматериалов для ремонта.

Фото из Telegram-канала «Берислав. Новости»

Ранее сообщалось, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь: в район прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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