ВСУ обстреляли снарядами НАТО село в Бериславском районе Херсонщины

13:26, 09 августа 2022, ПАИ

Село Максима Горького Бериславского района Херсонской области подверглось артиллерийскому удару гаубицами М-777 американского производства, сообщает Telegram-канал «Берислав. Новости».

Обстрел села произошёл около 22:30 8 августа. По населённому пункту стреляли Вооружённые силы Украины.

«Повреждена исключительно мирная инфраструктура села: сельская больница, библиотека, центральный магазин, сельский совет, около пяти жилых домов. В сельсовет было прямое попадание, к сожалению, здание восстановлению не подлежит», – говорится в сообщении.

Глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк экстренно выехал на место происшествия, чтобы оперативно организовать мероприятия по ликвидации последствий удара ВСУ: речь идёт об оценке ущерба после обстрела, восстановлении энергоснабжения, завозе стройматериалов для ремонта.

Ранее сообщалось, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь: в район прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.