Сергей Кириенко: Псковская область — великое место духовной силы России

18:13, 09 августа 2022, ПАИ

Псковская область — великое место духовной силы России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время пресс-подхода с журналистами по итогам посещения историко-культурного форума «Истоки» в Печорах 9 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Кириенко, форум, который посвящен исторической памяти, патриотическому воспитанию, должен был возникнуть, как отдельное направление федерального форума. «Выбрать для этого место лучше, чем Псковская земля, наверное, трудно. Потому что это уникальная земля, здесь сочетается великая российская история, история военных побед и подвигов, далеких и сегодняшних. Это великое место духовной силы нашей страны», - сказал он.

«Поэтому не случайно, что такой форум проиходит здесь. Ребята, которые принимают участие в мероприятиях, они не просто гости, не просто слушатели, они соавторы... Даже само название «Истоки» придумали сами ребята. На мой взгляд, очень точное, глубокое, подходящее этому форуму и этому месту. И ребята сейчас отрабатывают свои проекты, но почти в каждой смене у них стоит еще задача сделать предложение по развитию самого форума», - добавил Сергей Киреенко.

Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России» пройдёт в Печорах и Самолве с 8 по 13 августа. Тематическая смена организована в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», работа которого по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала 1 августа и продолжится до 8 октября. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).