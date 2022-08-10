Определён график работы уличного пианино возле редакции ПАИ

10:34, 10 августа 2022, ПАИ

В Пскове определён график работы пианино «Людвиг» возле редакции Псковского агентства информации на улице Ленина, 6а. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

В будние дни музыкальный инструмент будет недоступен горожанам с 21:00 до 8:00 следующего дня, в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00.

Ранее «Людвиг» находился в Финском парке во время проведения эногастроярмарки «Виноград». 22 июля пианино обрело новую прописку, теперь оно стоит возле редакции ПАИ. Как проходило «очеловечивание» пианино, смотрите в нашем фоторепортаже.

Псковское агентство информации ранее объявило конкурс фотографий и видео с уличным пианино. Он начался 22 июля и завершится 22 августа. Для участия в конкурсе нужно сделать фото или видео с инструментом и опубликовать в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ЛюдвигПАИ.