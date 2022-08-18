Новые рекомендации по лечению COVID-19 направили в регионы России

15:19, 18 августа 2022, ПАИ

Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19, в список препаратов добавили «Ингавирин» и нирматрелвир+ритонавир, который известен как «Миробивир» и «Скайвира», сообщает РИА Новости.

Документ с обновленной версией методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции опубликован на сайте министерства. «Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Молнупиравир, Нирматрелвир+ритонавир, Ремдесивир, Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), Иммуноглобулин человека против COVID-19, ИФН-α, Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Касиривимаб +имдевимаб», - говорится в нём.

Также обновленный документ дополнен информацией о новых вакцинных препаратах, которые доступны для вакцинации в России. Расширен и дополнен раздел о ведении особых групп пациентов – с сахарным диабетом и психическими расстройствами.

Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 49,6%.

Позже в Роспотребнадзоре рассказали, введут ли в Псковской области масочный режим в ближайшее время.