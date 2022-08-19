Около 80 тонн гуманитарной помощи собрали псковичи для жителей Берислава

13:15, 19 августа 2022, ПАИ

Около 80 тонн гуманитарной помощи для жителей Берислава собрали жители Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

Она отметила, что сбор гуманитарной помощи в регионе идёт с февраля, за это время волонтёры приняли около 250 тонн гуманитарного груза для жителей ЛНР и ДНР. На данный момент пункты приёма работают в прежнем режиме, поменялась только логистика, объяснила руководитель Ресурсного центра.

«Раньше гуманитарная помощь шла на склады, находящиеся на территории Российской Федерации, после чего распределялась людям на пункты временного размещения. Уже непосредственно на федеральном уровне решалось, куда этот груз пойдёт дальше. Сейчас у нас есть подшефные регионы, куда мы целенаправленно отправляем гуманитарную помощь», — рассказала Алеся Михачёва.

Она подчеркнула, что для жителей Бериславского района поддержка псковичей сейчас очень важна: «Люди находятся в непростой ситуации и заработать средства для существования им весьма сложно. Мы в России живём в достаточно мирное время, помощь необходима там, так как людям сейчас трудно».

Руководитель Ресурсного центра также сообщила, что на данный момент в регионе проводится акция «Собери ребёнка в школу», в рамках которой можно помочь как нуждающимся школьникам из Псковской области, так и из Берислава.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона заявил, жители Берислава были искренне рады всем привезённым продуктам, вещам и просто словам поддержки, и подчеркнул, что Псковская область продолжит сбор помощи для жителей Бериславского района.

Ранее сообщалось, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области накануне посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области уже начали выдавать в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.