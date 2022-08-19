Для подсчёта ущерба от лесных пожаров проводится спецобследование – Олег Черней

15:31, 19 августа 2022, ПАИ

В Псковской области после лесных пожаров идут обследования местности для подсчёта ущерба и выявления фактов гибели деревьев. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заявил директор Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней.

По его словам, сегодня явный ущерб пока не определён, но «это не значит, что его не будет». «Горела подстилка, которая может навредить корневой системе. Сейчас проводятся проверки и обследования, будет ли гибель деревьев. По факту проверки будет подсчитываться ущерб и будут приниматься меры», – сказал он.

Кроме того, Олег Черней отметил, что при такой высокой температуре, которая установилась в эти дни в регионе, нельзя пользоваться огнём в лесу. Необходимо исключить всё, по его мнению, что может стать причиной возгорания.

«Если собираете грибы или ягоды, то перед разведением костра нужно подготовить место, чтобы не вызвать пожар, и после залить водой или засыпать песком. Только тогда можно оставлять это место. Лучше всего разводить костёр в тех местах, где уже есть площадки для этого», – заключил Олег Черней.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Псковской области за год сократилась на 30 %. К 2026 году власти Псковской области должны добиться сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда до 119,69 га, а к 2030 году – уже до 85,4 га. В 2022 году для региона установлен показатель 153,89 га. Главная цель работы – уменьшить площади лесных пожаров на 50 % относительно уровня 2021 года.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов заявил, что работа по сокращению количества и площади пожаров проводится на надлежащем уровне.