«Первый Псковский» стал лидером по индексу цитируемости по итогам недели

13:18, 22 августа 2022, ПАИ

Стали известны самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, с 15 по 21 августа. По данным сервиса «Медиалогия», самый большой индекс цитируемости у телеканала «Первый Псковский» (ИЦ 1,1).

На втором и третьем местах по индексу цитируемости – ГТРК «Псков» (ИЦ 0,78) и портал luki.ru (ИЦ 0,78). Далее расположилось информагентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 0,64), а замыкает пятёрку лидеров Псковское агентство информации (ИЦ 0,18).

В число самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о выставке из 175 экспонатов в честь Дня археолога, о концерте в Варлаамовской башне, о сборе гуманитарной помощи для жителей Берислава и о появлении в Пскове пешеходного туристического маршрута по граффити.