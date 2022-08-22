Милош Бикович: «Холоп 2» должен вернуть зрителя в кинотеатры

14:02, 22 августа 2022, ПАИ

Исполнитель главной роли в фильме «Холоп» и продолжении «Холоп 2», съёмки которого стартовали на днях в Псковской области, актёр театра и кино Милош Бикович в рамках пресс-подхода на съёмочной площадке картины рассказал, почему проект важен особенно сегодня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Проект важен особенно сегодня, потому что нам надо вернуть зрителя в кинотеатры. У нас есть такая возможность, и я считаю, что этот фильм, если мы хорошо сделаем свою работу, имеет такой потенциал... Мне кажется, это сегодня очень важно», — сказал Милош Бикович.

По его словам, всегда существует риск того, что хороший сценарий превратится в плохое кино: «Я так считал и когда читал первый раз сценарий первого «Холопа». Но мне кажется, этот сценарий имеет все те элементы, содержит в себе всех этих персонажей, которых зритель полюбил и которых хочет увидеть снова. И есть элемент сюрприза, то есть зритель получит то, за чем пришёл, но мы не будем повторяться».

Исполнитель главной роли в картине, Гриши, также рассказал о судьбе своего героя. Он отметил, что «работа с перевоспитанием Гриши не окончена». «Он сейчас попытается перенести свой опыт на других. Исправить человека не так просто, и он находится в этом процессе. И мы не закончили эту работу в конце первого фильма. Поэтому он сейчас продолжает работать над собой, но уже через других, потому что это один из посылов фильма, что человек не существует без своего общества, без среды, в которой он рос и на которую он влияет», — добавил актёр.

«Первое, что я подумал, вернувшись на площадку: «Господи, только бы не лошади» и «Слава богу, в этот раз я не буду ночевать в хлеву». Это не претензия к продакшену, это просто сценарная обстановка. Но я рад, что я здесь, потому что в прошлый раз нас местные ребята, которые участвовали в съёмках фильма, очень тепло встречали, и это осталось в моей памяти как очень положительное событие и очень тёплая встреча. Я очень благодарен всем людям, которые участвовали, и Псковской области, потому что как народ вас воспринимает — это нельзя никак симулировать», — заключил Милош Бикович.

Ранее сообщалось, что сиквел «Холопа» планируется снимать так же в Псковской области, как и первую часть. Новоржевский район и его кинодеревня снова станут декорациями для продолжения самой кассовой отечественной комедии. Первую часть успешно продали партнёрам по кинопрокату в Китай.

Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации на первую часть «Холопа» можно прочитать здесь.