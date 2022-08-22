Иван Охлобыстин — о возвращении на площадку «Холопа»: Это как перелететь с Земли на Марс

14:52, 22 августа 2022, ПАИ

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Холоп» и в продолжении «Холоп 2», съёмки которого стартовали на днях в Псковской области, актёр театра и кино Иван Охлобыстин в рамках пресс-подхода на съёмочной площадке картины рассказал, что его связывает с Псковской областью и почему возвращение четыре года спустя в кинодеревню можно сравнить с перелётом с Земли на Марс. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«У меня далёкие-далёкие предки в Изборске похоронены. С семьёй установили такую традицию: на Рождество приезжали. Правда, последние несколько лет — нет. Монастырь Псково-Печерский. У нас там друзья-монахи», — рассказал Иван Охлобыстин.

По его словам, возвращение спустя четыре года на съёмочную площадку «Холопа» в кинодеревню в Новоржевском районе — это как перелёт с Земли на Марс: «Чудно, что через четыре года приехали — и такое, знаете, как во вселенной летишь, такие космические перелёты с Земли на Марс. Только деревья больше стали».

Актёр также рассказал о коллегах и встречах: «Фиг его знает, какой у меня любимый фильм! У меня любимые цеха — осветители, гримёры, костюмеры… Это наше комьюнити, и мы встречаемся то в Средней Азии, то в Белоруссии, то в Пскове, то где-то в ближнем зарубежье. Но сейчас, слава богу, оно всё так: не-не-не! Так что будем только на Родине пересекаться!»

Ранее сообщалось, что сиквел «Холопа» планируется снимать так же в Псковской области, как и первую часть. Новоржевский район и его кинодеревня снова станут декорациями для продолжения самой кассовой отечественной комедии. Первую часть успешно продали партнёрам по кинопрокату в Китай.

Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации на первую часть «Холопа» можно прочитать здесь.