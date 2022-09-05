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Общество

Лидером по индексу цитируемости снова стал «Первый Псковский»

Телеканал «Первый Псковский» третью неделю подряд занимает первое место в рейтинге «Медиалогии» по индексу цитируемости: с 29 августа по 4 сентября на телеканал ссылались 12 раз.

На втором и третьем местах — Псковское агентство информации (0,98) и местная лента новостей (0,96). На четвёртом месте расположилась ГТРК «Псков» (ИЦ 0,31), замыкает пятёрку лидеров портал luki.ru (0,27). В десятку лидеров также вошли газеты «Псковская правда» и «АиФ-Псков». 

Лидером по количеству цитат при этом стало Псковское агентство информации: материалы СМИ федеральные и региональные издания использовали 27 раз. В число самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о том, что завод «Титан-Полимер» обновил системы охранного телевидения и управления доступом. «Агентство Бизнес Новостей» взяло себе на сайт новость про псковских росгвардейцев, которые написали «Диктант Победы». Также цитировали новость о спасении сбитой на трассе в Псковской области косуле и о том, что в Пскове мальчики рождаются чаще девочек.

Информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» цитировали 24 раза. Телеканал «Первый Псковский» в данном рейтинге замыкает тройку лидеров. 

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Лидером по индексу цитируемости снова стал «Первый Псковский»

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