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Общество

Жители Псковской области активно принимают участие в выборах

Жители Псковской области активно принимают участие в выборах, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

«Среди них сегодня и впервые голосующие, и граждане, которые решили отдать голос за своего кандидата перед рабочим днём. Многие приходят на голосование целыми семьями. Мы ждём всех с 8 до 20», — уточнили в избиркоме.

 Жители региона смогут проголосовать на выборах с 8:00 до 20:00 9, 10 и 11 сентября.

Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Принимать голосующих члены комиссий будут на 523 избирательных участках Псковской области.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Во всех 24 ТИК и 487 УИК, расположенных на территории Псковской области, установили средства видеонаблюдения. Кроме того, в избирательной комиссии Псковской области организовали работу информационного центра, где можно следить за ходом голосования.

Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

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