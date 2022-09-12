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Политика

Названы лидеры голосования на выборах глав районов Псковской области

Обнародованы итоги выборов глав районов Псковской области. Данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Ранее сообщалось об итогах голосования на выборах в Псковскую гордуму по единому округу. Также был опубликован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. 

В регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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