Названы лидеры голосования на выборах глав районов Псковской области

08:07, 12 сентября 2022, ПАИ

Обнародованы итоги выборов глав районов Псковской области. Данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Глава Гдовского района - Алексей Васильев, кандидат от ЕР;

Глава Дедовичского района - Геннадий Афанасьев, кандидат от ЕР;

Глава Островского района - Дмитрий Быстров кандидат от ЕР;

Глава Палкинского района - Ольга Потапова, кандидат от ЕР;

Глава Плюсского района - Наталья Иванова, кандидат от ЕР.

Ранее сообщалось об итогах голосования на выборах в Псковскую гордуму по единому округу. Также был опубликован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.

В регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.