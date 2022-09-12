Названы лидеры голосования на выборах глав районов Псковской области
Обнародованы итоги выборов глав районов Псковской области. Данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
- Глава Гдовского района - Алексей Васильев, кандидат от ЕР;
- Глава Дедовичского района - Геннадий Афанасьев, кандидат от ЕР;
- Глава Островского района - Дмитрий Быстров кандидат от ЕР;
- Глава Палкинского района - Ольга Потапова, кандидат от ЕР;
- Глава Плюсского района - Наталья Иванова, кандидат от ЕР.
Ранее сообщалось об итогах голосования на выборах в Псковскую гордуму по единому округу. Также был опубликован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам.
Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.
В регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
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