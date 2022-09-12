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Политика

Опубликован список победителей выборов в Великолукскую гордуму

Опубликованы результаты выборов депутатов Великолукской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу. Информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. 

  • Округ №1. Дмитрий Белюков - 1123 голоса;
  • Округ №2. Сергей Макаров - 1017 голосов;
  • Округ №3. Александр Терентьев - 1047 голосов;
  • Округ №4. Николай Андросович -  844 голоса;
  • Округ №5. Андрей Корнев - 1044 голоса;
  • Округ №6. Сергей Гусев - 1042 голоса;
  • Округ №7. Денис Мунштуков - 1339 голосов;
  • Округ №8. Юлия Ярышкина - 1165 голосов;
  • Округ №9. Ирина Соловьева - 1101 голос;
  • Округ №10. Евгений Шумайлов - 1380 голосов;
  • Округ №11. Дмитрий Кислицин - 1076 голосов;
  • Округ №12. Сергей Агарёв - 1026 голосов;
  • Округ №13. Елена Чернозубова - 947 голосов;
  • Округ №14. Сергей Федосеев - 686 голосов.   

    По единому округу результаты следующие:

Ранее сообщалось об итогах голосования на выборах в Псковскую гордуму по единому округу. Также был опубликован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам и названы лидеры голосования на выборах глав районов Псковской области.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.  В регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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