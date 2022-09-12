Александр Козловский: «Единая Россия» достигла поставленных на выборах целей

11:30, 12 сентября 2022, ПАИ

Партия «Единая Россия» достигла в Псковской области поставленных на выборах целей. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на брифинге 12 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Уже сейчас можно сказать, что «Единая Россия» достигла тех целей, которые ставила. Была проведена большая работа, и мы получили доверие избирателей», – сказал политик.

Он отметил, что в последние три года партия переформатировала свою работу и сделала упор на взаимодействие с гражданами, создание волонтёрского движения.

«Мы там, где нужна помощь людям, – подчеркнул Александр Козловский. – Эта большая, ежедневная работа привела к хорошим результатам на выборах в Пскове – свыше 51 % голосов, по нашим подсчётам, все одномандатные округа в Великих Луках – свыше 65 %. Пять кандидатов на пост глав районов, которых мы выдвигали, тоже одержали победу».

«Доверие граждан необходимо оправдать, предстоит большая работа», – заключил политик.