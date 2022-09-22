Как потопаешь, так и полопаешь. Итоги сельхозсезона

16:32, 21 сентября 2022, ПАИ

Как прошел сельскохозяйственный сезон в Псковской области, какие трудности пришлось преодолеть местным аграриям, а какие проблемы еще только предстоит решить, обсудили участники круглого стола «Как потопаешь, так и полопаешь. Итоги сельхозсезона» в медиацентре ПАИ 21 сентября.

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александра Никандрова, собранный урожай зерновых культур составил 150 тыс. тонн. Также планируется выполнить план по сбору других культур.

Помимо этого, спикеры обсудили нехватку кадров в сельхозсфере Псковской области. Генеральный директор ООО «Агро Балтика» и ООО «Нерта» Владлен Небейголова назвал дефицит кадров основной проблемой сельхозпредприятий региона. При этом о практически стопроцентном трудоустройстве выпускников определенных направлений агроколледжа заявил директор учебного заведения Сергей Янкин.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Также речь шла о зависимости сельского хозяйства от импортных семян. Фермеры готовы сажать отечественные семена, но не могут себе этого позволить из-за низкого результата.