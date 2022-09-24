ФОТОФАКТ Домашнее животное появилось у псковских грибников после поездки в лес

10:42, 24 сентября 2022, ПАИ

Домашнее животное появилось у псковских грибников после поездки в лес. Пост опубликован в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Гдовка. Найдёныш. Подобрали на трассе и привезли домой вместе с грибами», — написала в посте участница группы. В комментариях подписчик группы предложил назвать его Груздиком.

Ранее псковичи делились другими необычными находками в лесу: это череп, снаряды, а также необычные грибы и гриб-гигант.