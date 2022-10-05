Михаил Ведерников – о разбрасывающих мусор: Скорейшего пути на ту сторону границы

23:26, 04 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram о ситуации на пропускных пограничных пунктах региона.

«Установлены палатки для обогрева и защиты от дождя для прибывающих на международные пункты пропуска. Большого количества желающих ими воспользоваться пока нет. В палатках по 1-2 человека – всё-таки не зима.

Дополнительно увеличили число контейнеров и туалетов. Но есть проблема – некоторые люди просто откровенно и демонстративно разбрасывают мусор. Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы.

Проверили магазины и АЗС – везде есть возможность приобрести продукты, выпить горячие напитки, зарядить телефон.

Приняли все необходимые дополнительные меры для усиления безопасности», - написал в Telegram Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил всех, кто оперативно работает на этом непростом направлении.