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Общество

Михаил Ведерников – о разбрасывающих мусор: Скорейшего пути на ту сторону границы

Губернатор Псковской области  Михаил Ведерников сообщил в Telegram о ситуации на пропускных пограничных пунктах региона.

«Установлены палатки для обогрева и защиты от дождя для прибывающих на международные пункты пропуска. Большого количества желающих ими воспользоваться пока нет. В палатках по 1-2 человека – всё-таки не зима. 

Дополнительно увеличили число контейнеров и туалетов.  Но есть проблема – некоторые люди просто откровенно и демонстративно разбрасывают мусор. Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы. 

Проверили магазины и АЗС – везде есть возможность приобрести продукты, выпить горячие напитки, зарядить телефон.

Приняли все необходимые дополнительные меры для усиления безопасности», - написал в Telegram Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил всех, кто оперативно работает на этом непростом направлении.

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