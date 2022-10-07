Денежное довольствие от Минобороны вместо зарплаты получат мобилизованные

18:17, 07 октября 2022, ПАИ

Будут ли платить заработную плату военнослужащему с его постоянного места работы во время мобилизации, ответили эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

«Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не выплачивается, поскольку трудовой контракт с ним приостановлен на всё время мобилизации. Денежное довольствие военнослужащему выплачивает Министерство обороны РФ. Денежное довольствие мобилизованного по призыву складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также возможна надбавка за особые условия службы в зависимости от занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, когда военнослужащие получат свои первые зарплаты. Также отмечалось, есть ли для мобилизованных ограничение по снятию со счёта только 20 тысяч рублей.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.