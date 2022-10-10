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Культура

ФОТОФАКТ «Самолеты. Аэросев» рисуют на стене одного из домов в Пскове

Мурал по картине советского художника Василия Купцова «Самолеты. Аэросев» на стене дома № 46 на улице Новоселов в Пскове почти завершён. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Работает над муралом художник Александр Карпов.

Отметим, что проект реализуют на Завеличье, Запсковье и улице Советской Армии. Рядом с названием, автором картины и годом создания будет размещен QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.

Ранее сообщалось, что муралы с картинами известных художников планируют завершить в октябре.

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