Два новых катера до Талабских островов перевезли шесть тысяч человек

11:13, 17 октября 2022, ПАИ

Два новых катера, курсирующие до Талабских островов, с июля по октябрь перевезли шесть тысяч человек. Об этом рассказал руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

На острова осуществляется два рейса ежедневно. Всего ходят три катера - два новых (вместимость до 30 человек) и один десятиместный.

Станислав Стармолотов добавил, что на острова в Печорском районе людей возит акватакси и самоходный паром. Он подчеркнул, что там «немного сложнее», потому что не ко всем деревням можно подойти, для этого требуются дноуглубительные работы.

Уточняется, что навигация завершится 5 ноября.

Напомним, что запуск новых катеров, которые перевозят пассажиров на Талабские острова, состоялся 29 июля.