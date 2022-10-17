Псковскому призывнику и петербурженке помогли сыграть свадьбу

18:09, 17 октября 2022, ПАИ

Три обращения с просьбой помочь организовать бракосочетание поступили в Центр помощи мобилизованным и их семьям в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления со ссылкой на видеообращение губернатора региона Михаила Ведерникова.

«В одном случае даже привозили невесту с ребёнком из Санкт-Петербурга. Дай Бог, чтобы у молодых все было хорошо. Окажем всю необходимую помощь», — отметил глава региона.

За первую неделю работы Центр помощи принял порядка 200 заявок. В основном они касаются оформления детей в садики и школы, а также получения единовременной выплаты мобилизованным в 50 тысяч рублей и работы службы судебных приставов. Также сотрудники обработали порядка 20 обращений, которые связаны с оформлением различных нотариальных документов.

«Много обращений получили и судебные приставы. По большей части люди просят, чтобы счета мобилизованных не арестовывались, если будет возбуждаться исполнительное делопроизводство. Со всеми случаями такими разбираются индивидуально», — отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что призывникам из Псковской области стали приходить первые выплаты. Также мобилизованным псковичам объяснили, как отправить деньги домой.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.