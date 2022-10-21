Спрос на берцы вырос в магазинах Пскова

12:35, 21 октября 2022, ПАИ

Вырос ли спрос на берцы и изменилась ли их стоимость в период частичной мобилизации, рассказали Псковскому агентству информации в специализированных магазинах города.

По словам представителей магазинов, спрос на армейские ботинки в последнее время заметно вырос - примерно на 30 %. «На данный момент большинство размеров раскуплено, остались только те размеры, которые покупают очень редко. Наблюдается проблема с поставщиком, поэтому не знаем, когда привезем новую партию. Цены не повышали, стоят еще с прошлого завоза», — рассказал один из продавцов.

В одних магазинах можно найти все виды и типы армейской обуви, а в других, напротив, ее выбор ограничен. Что касается спецодежды, то цены остались прежними, как до начала мобилизации.

Минимальная цена за пару берцев составляет 2200 рублей, максимальная - 8500 рублей. Стоимость зависит от бренда и материала, из которого изготавливается верх ботинка и подошва, отделки.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что в Пскове стали дефицитом медицинские жгуты. Кроме того, повысился спрос на кнопочные телефоны без камер. Что еще активно покупают в псковских спецмагазинах в период частичной мобилизации - читайте в материале ПАИ.