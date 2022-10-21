Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на берцы вырос в магазинах Пскова

Вырос ли спрос на берцы и изменилась ли их стоимость в период частичной мобилизации, рассказали Псковскому агентству информации в специализированных магазинах города.

По словам представителей магазинов, спрос на армейские ботинки в последнее время заметно вырос - примерно на 30 %. «На данный момент большинство размеров раскуплено, остались только те размеры, которые покупают очень редко. Наблюдается проблема с поставщиком, поэтому не знаем, когда привезем новую партию. Цены не повышали, стоят еще с прошлого завоза», — рассказал один из продавцов.

В одних магазинах можно найти все виды и типы армейской обуви, а в других, напротив, ее выбор ограничен. Что касается спецодежды, то цены остались прежними, как до начала мобилизации.

Минимальная цена за пару берцев составляет 2200 рублей, максимальная - 8500 рублей. Стоимость зависит от бренда и материала, из которого изготавливается верх ботинка и подошва, отделки. 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что в Пскове стали дефицитом медицинские жгуты. Кроме того, повысился спрос на кнопочные телефоны без камер. Что еще активно покупают в псковских спецмагазинах в период частичной мобилизации - читайте в материале ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 октября 2022

Владимир Путин назвал способ решить проблему алкоголизма в России
21 октября 2022

«Мусорная лавина» сошла в Ленинградской области
21 октября 2022

Более 50 псковичей пополнили статистику вылечившихся от коронавируса
21 октября 2022

Багажную карусель собирают в новом зале псковского аэропорта
21 октября 2022

Псковичей приглашают к участию в проекте «Книга автобиографий учителей ФКР»
21 октября 2022

Спрос на берцы вырос в магазинах Пскова
21 октября 2022

До +11 градусов ожидается в Псковской области 22 октября
21 октября 2022

Гдовский «Дом белого аиста» просит помощи в доставке сена

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...