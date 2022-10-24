ПАИ вышло в лидеры среди псковских СМИ по количеству цитат

11:58, 24 октября 2022, ПАИ

Псковское агентство информации возглавило список самых цитируемых СМИ Псковской области за минувшую неделю. Телеканал «Первый Псковской», по данным сервиса «Медиалогия», стал лидером по индексу цитируемости (ИЦ).

С 17 по 23 октября на Псковское агентство информации ссылались 37 раз, на прошлой неделе этот показатель был равен 30. Среди самых цитируемых новостей ПАИ новость о съемках в Пскове спецэпизода сериала «Условный мент», информация о том, что псковские селекционеры работают над новым сортом картофеля, материл о дефиците медицинских жгутов в Пскове. Именно эти темы позволили на прошлой неделе повысить цитируемость.

В целом распределение в пятёрке лидеров остаётся таким же, как и неделей ранее. Изменились лишь цифры. На втором месте по-прежнему информагентство холдинга «Гражданская пресса», однако на минувшей неделе другие СМИ интересовались их материалами реже (26 цитат против 23).

Телеканал «Первый Псковский», телерадиокомпания Пскова и Luki.ru на этот раз заработали одинаковое количество цитат и разделили третье место.

Что касается индекса цитируемости, здесь ситуация изменилась несколько сильнее. «Первый Псковский» по-прежнему занимает первое место по ИЦ, однако на втором месте на этот раз телерадиокомпания Пскова, ранее занимавшая в рейтинге четвёртую позицию. Больше всего на неё ссылалось ИА «Гражданской прессы», по сути дела, как раз и отдавшее телерадиокомпании второе место.

В десятку СМИ по количеству цитат попали и другие издания холдинга «Медиацентр 60»: «Псковская правда» и «Аргументы и факты - Псков».