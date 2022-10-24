ПАИ вышло в лидеры среди псковских СМИ по количеству цитат
Псковское агентство информации возглавило список самых цитируемых СМИ Псковской области за минувшую неделю. Телеканал «Первый Псковской», по данным сервиса «Медиалогия», стал лидером по индексу цитируемости (ИЦ).
С 17 по 23 октября на Псковское агентство информации ссылались 37 раз, на прошлой неделе этот показатель был равен 30. Среди самых цитируемых новостей ПАИ новость о съемках в Пскове спецэпизода сериала «Условный мент», информация о том, что псковские селекционеры работают над новым сортом картофеля, материл о дефиците медицинских жгутов в Пскове. Именно эти темы позволили на прошлой неделе повысить цитируемость.
В целом распределение в пятёрке лидеров остаётся таким же, как и неделей ранее. Изменились лишь цифры. На втором месте по-прежнему информагентство холдинга «Гражданская пресса», однако на минувшей неделе другие СМИ интересовались их материалами реже (26 цитат против 23).
Телеканал «Первый Псковский», телерадиокомпания Пскова и Luki.ru на этот раз заработали одинаковое количество цитат и разделили третье место.
Что касается индекса цитируемости, здесь ситуация изменилась несколько сильнее. «Первый Псковский» по-прежнему занимает первое место по ИЦ, однако на втором месте на этот раз телерадиокомпания Пскова, ранее занимавшая в рейтинге четвёртую позицию. Больше всего на неё ссылалось ИА «Гражданской прессы», по сути дела, как раз и отдавшее телерадиокомпании второе место.
В десятку СМИ по количеству цитат попали и другие издания холдинга «Медиацентр 60»: «Псковская правда» и «Аргументы и факты - Псков».