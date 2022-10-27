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Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с льготными проездными для студентов

Фото: Михаил Ведерников

Руководство «Псковпассажиравтотранса» приняло решение об отмене льготных проездных для студентов в междугородних автобусах без согласования с комитетом по транспорту. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. 

Он отметил, что ему поступило много обращений на данную тему, и подчеркнул, что уже разобрался с этим вопросом.

«Руководство предприятия приняло это решение самостоятельно, без согласования с комитетом по транспорту. Сам комитет, в свою очередь, тоже не увидел проблему сразу и не отреагировал. На мой вопрос «зачем?» последовало пространное объяснение о непростом финансовом положении предприятия. Но, когда запросил конкретные цифры и финансовое обоснование, никто ничего внятного сказать не смог. Попросту говоря, решение было принято в одностороннем порядке и без какой-либо проработки», — сказал губернатор.

Он отметил, что нерадивым руководителям сделал последнее замечание. «Льготы вернули, с сегодняшнего дня они снова действуют. Всем студентам приношу извинения за временные неудобства и желаю успехов в учёбе», — заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что с 17 октября действие льгот отменяется. Председатель комитета по транспорту Станислав Стармолотов пояснял, что «предоставление льготы приостановлено по причине сложного финансово-экономического состояния ГППО «Псковпассажиравтотранс». 27 октября стало известно, что псковским студентам вернут льготы на проезд.

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