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Общество

ПАИ на прошлой неделе цитировали чаще других псковских СМИ

Псковское агентство информации на прошлой неделе цитировали чаще других псковских СМИ. На втором месте по этому показателю расположилась другая лента новостей, на третьем - luki.ru.

По индексу цитируемости ПАИ находится на третьем месте, на втором - телеканал «Первый Псковский», на первом - еще одна лента новостей, куда ее вернули упоминания со стороны РИА ФАН. Оба связаны с отравлениями - речки в Порхове и общем количестве отравлений в Псковской области.

На прошедшей неделе Псковское агентство информации процитировали новостные сайты Ярославля, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе Федеральная налоговая служба и «Царьград-ТВ». Популярностью, в частности, пользовались новости о том, стоит ли мобилизованным самостоятельно покупать себе бронежилет, уничтожение Кургана Дружбы в Латвии и налоги для мобилизованных.

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