ПАИ на прошлой неделе цитировали чаще других псковских СМИ

14:31, 31 октября 2022, ПАИ

Псковское агентство информации на прошлой неделе цитировали чаще других псковских СМИ. На втором месте по этому показателю расположилась другая лента новостей, на третьем - luki.ru.

По индексу цитируемости ПАИ находится на третьем месте, на втором - телеканал «Первый Псковский», на первом - еще одна лента новостей, куда ее вернули упоминания со стороны РИА ФАН. Оба связаны с отравлениями - речки в Порхове и общем количестве отравлений в Псковской области.

На прошедшей неделе Псковское агентство информации процитировали новостные сайты Ярославля, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе Федеральная налоговая служба и «Царьград-ТВ». Популярностью, в частности, пользовались новости о том, стоит ли мобилизованным самостоятельно покупать себе бронежилет, уничтожение Кургана Дружбы в Латвии и налоги для мобилизованных.