Число погибших при пожаре на складе цветов в Москве возросло до семи
Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи. Об этом сообщается в экстренных службах.
«Подтверждена гибель семи человек», — уточнил собеседник РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул вчера днём в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. К тушению пожара привлекли три вертолёта и пожарный поезд, а позже стало известно о причинах возгорания.
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