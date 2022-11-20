Число погибших при пожаре на складе цветов в Москве возросло до семи

08:43, 21 ноября 2022, ПАИ

Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи. Об этом сообщается в экстренных службах.

«Подтверждена гибель семи человек», — уточнил собеседник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул вчера днём в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. К тушению пожара привлекли три вертолёта и пожарный поезд, а позже стало известно о причинах возгорания.