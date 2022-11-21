Пропавший 24-летний пскович найден живым

10:36, 21 ноября 2022, ПАИ

Пропавший 19 ноября в Пскове 24-летний Владислав Фоминых найден живым, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В субботу, 19 ноября, мужчина вышел из дома в Пскове и не вернулся. Нашли мужчину на следующий день, 20 ноября.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней женщины Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва, Евгения Корнеева.