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Происшествия

Пушкиногорцам объяснили, куда жаловаться на волков

О появлении волков в населённых пунктах жители Пушкиногорского района могут сообщать в местную администрацию или охотоведу. Об этом Псковскому агентству информации рассказал первый заместитель главы Пушкиногорского района Михаил Занин.

Он отметил, что волки постоянно мигрируют. Так, в этом году было зафиксировано несколько случаев нападения волков на домашних животных. В частности, речь идёт о деревнях Кошкино и Лопатино. Кроме того, жители других деревень сообщают о том, что иногда видят следы волков на снегу.

По словам Михаила Занина, в настоящее время специальные бригады находятся в состоянии готовности. Они готовы выехать на место обнаружения волков по сигналу от жителей. Позвонить им можно по телефону 8 (929) 133-89-79. Также можно обратиться в районную администрацию по номеру +7 (81146) 2-13-37. 

Напомним, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, на прошлой неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района.

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